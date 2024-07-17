Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), ülkenin önde gelen bankalarından Azer Türk Bank OJSC'nin yüzde 51 hissesini satın almayı planlıyor. Bu önemli hamle, SOCAR'ın finans sektöründeki etkisini artırmayı hedefliyor. Plan, 16 Temmuz'da gerçekleştirilen SOCAR Denetleme Kurulu toplantısında detaylı bir şekilde ele alındı.

SOCAR'ın stratejik hamlesi

SOCAR, petrol ve gaz sektöründeki güçlü konumunu finans sektörüne taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda Azer Türk Bank OJSC'nin yüzde 51 hissesinin satın alınması, şirketin stratejik büyüme planlarının bir parçası olarak görülüyor.

16 Temmuz'da düzenlenen SOCAR Denetleme Kurulu toplantısında, Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov'un başkanlığında Azer Türk Bankası'nın yüzde 51 hissesinin satın alınması planları görüşüldü. Toplantıda, bu yönde atılacak adımlar ve stratejik planlar hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov'un açıklamaları

Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, toplantıda yaptığı konuşmada, SOCAR'ın finansal kapasitesinin artırılması ve Azerbaycan ekonomisine daha fazla katkı sağlanması için bu tür yatırımların önemine dikkat çekti. Cabbarov, "SOCAR'ın Azer Türk Bankası'ndaki bu hamlesi, ülkemizin finansal istikrarını ve uluslararası alandaki konumunu güçlendirecektir" dedi.