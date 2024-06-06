BAKÜ (AA) - SOCAR Türkiye, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'ndaki sıfır karbon emisyonuna sahip standında, Türkiye'deki yatırımlarını ve sürdürülebilirlik stratejisini anlattı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın ana sponsor olduğu ve 29'uncu kez düzenlenen, bölgenin en büyük enerji fuarı, 4-6 Haziran'da Baku Expo Center'da gerçekleştiriliyor.

Şirketin Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na da vurgu yapılan stant alanında, SOCAR Türkiye ve grup şirketleri tanıtım filminin yanı sıra SOCAR Türkiye AR-GE tarafından geliştirilen ve hayata geçirilen Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF), yeni atık su ürünlerinin geliştirilmesi, Dimetil Eter (DME) ve atık plastiklerden elde edilen yağın dönüşümü, kapsamlı sürdürülebilirlik projeleriyle ilgili filmler ve detaylı bilgiler ziyaretçilerle paylaşıldı.

Fuarda sıfır karbon emisyonuna sahip bir stantla yer alan şirketin, etkinlik öncesi hazırlık sürecinden fuar bitimine kadar yapılacak tüm uçuşlar ve lojistik dahil olmak üzere oluşan karbon emisyonu hesaplanarak, ortaya çıkan karbon emisyonları "sertifikalı karbon offset" projeleriyle nötralize edildi. Bu girişimle çevresel etkinin dengelenmesi hedeflendi.

- 2050'ye kadar karbon emisyonunu sıfırlamayı hedefliyor

Küresel gelişmeleri de takip ederek geliştirilen sürdürülebilirlik stratejisini "karbonsuzlaşma", "döngüsel ekonomi" ve "yeşil finansman" olmak üzere üç temel mekanizma üzerine inşa eden şirketin, uygulama adımları ve yol haritası kısa, orta ve uzun vade 2030 sonrası olarak belirlendi.

Karbonsuzlaşma stratejisi kapsamında karbon emisyonunu 2025'e kadar yıllık ortalama yüzde 1 azaltmak için enerji verimliliği, elektrifikasyon ve kaynak yönetimi alanında çalışmaları hayata geçiren şirket, 2035 yılı itibarıyla yüzde 40 karbon azaltımı ve 2050 yılı itibarıyla da net sıfır emisyon hedefliyor.

- Enerji sektöründe yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyor

SOCAR Türkiye, gelecekte de sürdürülebilirlik alanında yatırımlarını artırmayı, yeşil hidrojen üretimi, karbon yakalama ve depolama teknolojileri gibi ileri teknoloji projelere yatırım yaparak enerji sektöründe öncü olmayı amaçlıyor.

Ayrıca, toplumsal fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri ile toplumun farklı kesimlerine ulaşan SOCAR Türkiye, sürdürülebilirlik alanındaki bu kararlı adımlarıyla Türkiye ve uluslararası arenada örnek bir model oluşturmaya devam ediyor.