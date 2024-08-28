Sindirimi destekler

Soda, mide asidini dengeleyerek sindirimi kolaylaştırır. Yemek sonrası oluşabilecek şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Kemik sağlığına katkı sağlar

Doğal sodanın içerdiği kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller, kemik sağlığını destekler. Özellikle kadınlar için kemik yoğunluğunu korumada faydalı olabilir.

Cildi yeniler

Sodanın içerdiği bikarbonat, vücuttaki asidik yapıyı dengelemeye yardımcı olur. Bu da cildin daha canlı ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Dikkat edilmesi gerekenler

Her ne kadar soda birçok fayda sunsa da, aşırı tüketimi mide problemlerine ve böbrek taşı oluşumuna yol açabilir. Günde bir-iki bardaktan fazla içmemeye özen gösterilmelidir.