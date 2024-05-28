SODEMSEN’in (Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği) 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Ankara Çankaya’daki Zübeyde Hanım Çankaya Evi Kütüphanesi’nde gerçekleşti. Toplantıya katılanlar arasında Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin yanı sıra İzmirli belediye başkanlarından Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, CHP heyeti ve diğer ilçe belediye başkanları katıldı.

Ağır koşullar

CHP Gelen Sekreteri Doç. Dr. Selin Sayek Böke, SODEM’in 31 Mart seçimleri sonrası Nisan’ın ilk gününden itibaren belediye başkanlarının toplanarak ileriye dönük işlerin yapılması için bir adım olduğuna değinerek “31 Mart gecesinde yaşandığımız büyük heyecan ve sonrasında 1 Nisan’dan itibaren üzerime düşen sorumluluk ve yolculuk tam da burada bizi bir araya getiren, birlikte yeniden farklı işler ortaya çıkarma iradesi ortaya çıktı. Türkiye’nin içindeki ağır koşullar, demokrasi, refah ve kalkınma açığının olduğunu gösterdi. İnsan haklarının en temelden ekonomik ve sosyal haklarının yok sayıldığı bir iktidar anlayışının karşısında topluma doğrudan değen ve yerelden toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, onlarla siyaseti ve hizmeti öven, yeni dönemin adımlarına yol açan, büyük mirasın ve geçmişin derneğiyiz aslında. Geçmişte de halkın ihtiyaçlarına karşılık veren ortak projeler üreten, belediye hizmetleriyle ve iktidarın dayattığı demokrasi ve refah yoksunluğun karşısında Türkiye toplumunda bir nefes vermiştir. Bu mirası da geleceğe taşımasıyla dair bir sosyal çalışmaya dair bir heyecanı da biz sosyal demokratların taşımasına yol açmıştır” dedi.

CHP’lilerde duygu değişimi

CHP’li Böke, yeni dönemin adımlarını şöyle açıkladı:

“Yeni dönem, kendi içerisinde hep çok duygu aşamalarından geçerek geldik. 31 Mart öncesinde toplumda yolun bir öfke, kırgınlık, mutsuzluk hakimdi. Oysaki 31 Mart gecesinde hep birlikte ördüğümüz yeni bir siyaset anlayışının ve geçmişin mirasında iyiye sahip çıkan eskiyi idaren yeni bir siyaset anlayışıyla birlikte o mirasımızın da üzerine yeni bir başarıyı da hep birlikte inşa edeceğiz. Bu yeni önemde öfke, umutsuzluk ve kızgınlık kendisini 31 Mart gecesi şaşkın ve sevinç duygusuna terk etti. 1 Nisan’dan bu yana da hizmet bekleyen ve kendi ihtiyaçlarını belirlemesi için de onlarla çalışacak olan yeni yönetimin hızla işe koyulmasını talep eden bir duygu da hızlıca ortaya çıkmış oldu. Bütün bu duygu değişimi esasında kendi içerisinde bir sürecin ve değişimin de varlığına işaret etti.”

Kapsayıcı parti dönemi

Böke şöyle konuştu:

“Bu değişim ise birlikte iş yapan, kendi sesi güçlü olan ve bir orkestrasyonla birlikte ses verdiğinde kendisini çok güçlü ifade eden, katılımcı, kapsayıcı katılımcı, kadınları ve gençleri içerisine dahil eden, aynı zamanda profesyonel deneyim, veri ve izleyerek, ölçerek, takip ederek iş yapan, hem siyasetçisi ve hem de uzmanlarıyla bir eşgüdüm sağlamış bir kampanya dönemiyle buralara geldik. Ben umut ediyorum ki sosyal demokrat halkçı belediyecilikle demokrasi açığını giderecek kent meydanlarını var edecek. Kalkınma açığını da giderecek stratejik planlamayla ve halkın refahını artıracak yeni üretim ve istihdam alanlarında onların yanında olduğunu gösteren bir belediyecilikle bugün ortaya çıkmış olan sosyal haklardaki erozyonun karşısında dayanışmacı belediyecilikle ‘buradayım’ diyen yeni bir anlayışı, geçmişteki birikimiyle geleceğe taşıyacağız. Ölçen, ilerleyen, veriye dayalı tartışan ve birlikte konuşarak üreten yeni bir siyaset dönemini SODEM’LE var edeceğinize hiçbir şüphem yok. Bizler se sizlerle birlikte bu çalışmalarını yürütmekten büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz.”

‘Kayıpların üzerine gideceğiz’

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek kürsüye gelerek “31 Mart Başımızdan son 47 yılda yaşadığımız en güzel akşamdı. SODEM Derneği’nde bir gerçeğin de altını çizmek gerekiyor. Trakya’da Anadolu’nun bazı kesimlerinde istedim noktaya ulaşmak yeni stratejilerini ortaya koymalıyız. Yüzde 38’lik bir oy oranı bizim açımızdan çok değerli. 1989 yılı belediye seçimlerinde büyük başarı elde eden Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin bir sonraki seçimlerinde yaşadığı kayıtların tekrarlanmasıyla ilgili endişe çokça ifade ediliyor. 2019 yılındaki belediye başkanlarından sonra Hatay’daki deprem bölgesi olması ve seçimlerde hileleri sayarsak hiçbir büyükşehir belediyemizi ve nüfusun 50 binin üzerinde olan hiçbir büyükşehri kaybetmedik. Ancak yeni dönemde nüfusu 20 bin altında olan 2 bin altında olduğu CHP’nin güçlü olduğu ve seçmen tabanında ciddi karşılık bulduğumuz seçim yerlerinde bulduğumuz kayıpların mutlak üzerine gideceğiz” açıklamasını yaptı.

İddialı çıkış

CHP’li Zeybek, “İkincisi, belki ilk kez belki de birden fazla seçim kazandık ama bu bizim açımızdan 2028 Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye’nin millet meclisinin seçiminde tarihi bir sorumluluk vardır. İçinde bulunduğumu büyük bir demokrasi çıkmazından kurtulmak için belediyelerimizin göstereceği performans CHP’nin gittiği süreçte yoğunluk gösterecektir. Ciddi sorunlar için hızlıca reaksiyon alacağımıza eminim. İktidarın vergi gelirlerini bahane ederek iller bankasındaki payındaki kesintilerin yarattığı tahribattan nasıl kurutulacağımız konusunda hep birlikte bir çalışma yürüteceğiz. Böylesi bir ekonomik açmazda belediyelerin gelirler anlamında giderlerin ENAG açısından giderlerin ise TÜİK açısında artan bir dönemde belediyelerin mutlaka mali alanda yeni bir çıkış bulmalılar, bunu da birlikte hareket ederek çözeceğiz. Belki bugün 14 tane büyükşehir belediyemiz var ama Trabzon, Ordu, Samsun, Gaziantep, Kayseri ve Kahramanmaraş yakın gelecekte CHP’nin çatısında iddialı olacağımız şehirler arasından ortaya çıkıyor” dedi.