İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde gündeme gelen Bisiklet Taksi önergesi tartışma yarattı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, projeye “şartlı destek” verirken, isminin “İz Bisiklet” olarak değiştirilmesini istedi.



Şartlı destek ve endişelerin giderilmesi

Şoförler Odası Başkanı Erkan Özkan, projeye temkinli yaklaştıklarını belirterek, İzmir’deki trafik yoğunluğu nedeniyle şehir merkezinde ticari taksi gibi sunulmasına karşı olduklarını söyledi. Ancak Başkan Tugay’ın mecliste yaptığı açıklamalar sonrası endişelerinin büyük oranda giderildiğini vurguladı.

Proje turistik ve çevreci alanlarda uygulanacak

Özkan, projenin Kültürpark, Sasalı ve İnciraltı gibi bölgelerde yaşlı vatandaşlar ve turistler için nostaljik bir ulaşım aracı olarak kullanılmasını desteklediklerini ifade etti. Toplu ulaşıma alternatif olarak lanse edilmemesi gerektiğini belirtti.

Taksi ibaresi rahatsız ediyor

Projede yer alan “taksi” kelimesinin taksici esnafını olumsuz etkilediğini söyleyen Özkan, ismin “İz Bisiklet” olarak değiştirilmesini talep etti. Başkan Tugay’ın bu hassasiyete duyarlılık gösterdiğini de ekledi.

Başkan Tugay’dan çevre vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, uygulamanın elektrikli olacağını, şehre egzoz emisyonu yapmadan turistlere keyifli bir gezi imkânı sunacağını belirtti. Londra ve Milano örneklerini hatırlatan Tugay, projenin çevreci ve nostaljik yönüne dikkat çekti.

Eleştiriler ve yanıtlar

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, projenin kölelik benzetmesiyle eleştirisini dile getirdi. Tugay ise projenin alternatif bir toplu taşıma aracı olmadığını ve yayalaştırılmış alanlarda kullanılacağını ifade ederek eleştiriyi yanıtladı.