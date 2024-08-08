Düzce'de kamyonun altında üç yavrusunu emziren köpek, şoförün dikkatiyle ezilmekten kurtuldu.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde Yenivakıf köyü yol şantiyesinde İl Özel İdare personeli Tuncay Durmuş, öğle molasının ardından işine gitmek için kamyona bineceği sırada aracın altından gelen sesleri duydu.

Köpeği üç yavrusuyla gören Durmuş, yavruların beslenmesi bitene kadar aracını hareket ettirmedi.

Durumu anlatan Tuncay Durmuş, "Öğle molasında yemek yemiştik, kalkış sırasında her zamanki gibi aracın etrafını gezerken altta anne köpeğin yavrularını emzirdiğini gördüm. Ben de hiç hareket etmedim. Diğer arkadaşlarım gitti, ben 10 dakika gecikmeyle yola çıktım. Bunda da vardır bir hayır, diyorum" diye konuştu.