Ege Bölgesi’nin önemli ihraç ürünlerinden, sofralık üzüm çeşitlerinin ihracat yolculuğu başladı.

"Superior Seedless Çeşidi Sofralık Üzüm" için oluşturulan Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu, Manisa’nın Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl ilçelerindeki bağlarda inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından açıklama yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Manisa-İzmir-Denizli üçgeninde 60 bin civarında üreticinin 1 milyon 100 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yaptığını dile getirdi.