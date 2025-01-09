Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam, soğuk içecek fiyatlarına da yansıdı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 21 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listelerini duyurdu. Bu tarihten itibaren kola, gazoz, meyve suyu ve soğuk çay fiyatları ortalama yüzde 16 ile yüzde 25 arasında artacak.

Bütün soğuk içeceklere zam geldi

Yaz aylarında tüketimi artan soğuk içecekler, bu kez zamlarla gündeme geliyor. Dündar, yeni fiyat artışlarının 21 Ocak’tan itibaren uygulamaya konulacağını ve içecek fiyatlarının belirgin şekilde arttığını belirtti. Coca-Cola grubuna ait tüm ürünlerin fiyatlarında değişiklik yaşandı. Kola, gazoz, meyve suyu, soğuk çay ve sporcu içeceklerinin zamlı yeni fiyatları şöyle olacak:

Coca-Cola : %16 - %25 arası zamlı

: %16 - %25 arası zamlı Gazoz : %16 - %25 arası zamlı

: %16 - %25 arası zamlı Meyve Suyu : %16 - %25 arası zamlı

: %16 - %25 arası zamlı Soğuk Çay: %16 - %25 arası zamlı