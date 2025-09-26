İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 4,5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında 4,5 yıl hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçundan 4,5 yıl hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Söz konusu iddianame, Soydemir’in Soğuk Savaş YouTube kanalında yayınlanan "Gülersen Kaybedersin" programındaki bir şaka üzerine hazırlandı.

Soruşturmanın sebebi "Halkı tahrik edici paylaşımlar"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Soğuk Savaş kanalında yayımlanan bir video üzerinden başlatılan soruşturmanın gerekçesini "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçuyla ilişkilendirdi. Söz konusu videoda, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi üzerinden Hz. Muhammed ile ilgili yapılan paylaşımlar, tahrik edici ve nefret söylemine yönlendiren bir dil kullanıldığı iddia edildi. Bu durumun ardından Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soydemir, söz konusu video ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden özür dileyerek, böyle bir niyetinin olmadığını ve şakanın yanlış anlaşıldığını belirtti. Soydemir, şaka sırasında izleyicilerden gelen esprilere geçerken o an için şakayı basit bir kelime oyunu olarak değerlendirdiğini söyledi. "Fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi" diyerek özür dileyen Soydemir, ilgili kısmın yayından kaldırıldığını duyurmuştu.

İddianameye göre suçun tanımı

Türk Ceza Kanunu’nun 216/1’inci maddesi, “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünü içeriyor. Soydemir ve Akgündüz hakkında düzenlenen iddianame de bu maddeden yola çıkılarak hazırlandı.

Gelişmelerin ardında ne var?

Söz konusu video, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve linç kampanyalarına yol açmıştı. Lehte ve aleyhte yapılan paylaşımlar sonucu Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında soruşturma başlatıldı. Yargı süreci devam ederken, iki ismin de ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.