Soğuk suda yüzmenin, menopoz ve regl semptomlarını hafifletme konusunda olumlu etkiler yarattığı belirlendi. Londra Üniversitesi Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 35'i ani duygu durumu değişimlerinin hafiflediğini, yüzde 31'i ruh halindeki iyileşmeyi ve yüzde 30'u sıcak basması etkilerinin azaldığını belirtti.

Yüzme süresi ve suyun soğukluğu arttıkça olumlu etkilerin de yükseldiği gözlemlendi. Katılımcıların yüzde 63'ü, özellikle menopoz semptomlarını hafifletmek için soğuk suda yüzdüğünü ifade etti.

Post Reproductive Health dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, soğuk suyun kadınların sıcak basması, ağrı ve sızı gibi fiziksel semptomlarını hafifletme konusunda etkili bir yöntem olabileceği belirtiliyor.