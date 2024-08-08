İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunda, 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin’in cesedi bulundu. İlk bulgulara göre genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili tekne sahibi Şenol A., eşi D.A. ve bir diğer kişi K.B.Ö. gözaltına alındı.

Olayın detayları

Dün akşam saatlerinde, Karşıyaka’daki balıkçı barınağında gerçekleşen olay, polise gelen bir ihbarla ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, teknede gerçekleştirdiği detaylı incelemede derin dondurucuda bir ceset buldu. Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmaların ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Boğularak öldürülmüş

Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin’e ait olduğu, genç kadının kız kardeşinin morgda yaptığı kimlik tespitiyle doğrulandı. İlk incelemeler, Esgin’in boğularak öldürüldüğünü ortaya koydu. Olayın ardından, cesedin üzerindeki kokuyu önlemek için tekneye büyük miktarda buz taşındığı öğrenildi.

3 kişi gözaltında

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, tekne sahibi Şenol A., eşi D.A. ve bir diğer şüpheli K.B.Ö. polis tarafından gözaltına alındı.