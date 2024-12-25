ŞOK marketleri, bu hafta Çarşamba fırsatlarıyla bütçenize dost ürünler sunuyor. ŞOK Çarşamba fırsatları kapsamında, evinizi yenilemek isteyenler için mobilyadan mutfak eşyalarına kadar birçok ürün cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Yatak, çalışma masası, koltuk gibi ev eşyalarının yanı sıra, oyuncaklar ve mutfak gereçlerinde de avantajlı fırsatlar sizi bekliyor. İster evinizi güzelleştirmek, ister mutfakta şıklığı yakalamak isteyin, ŞOK’taki bu fırsatlar kaçırılmayacak.

ŞOK Çarşamba fırsatları

Beyaz kapaklı kitaplık: 999 TL

Lara çalışma koltuğu: 1.249 TL

Beyaz çalışma masası: 699 TL

Luis çalışma masası: 699 TL

Smart comfort rollpack yatak: 1.249 TL

Katlanır yatak: 1.249 TL

Ördekli büyük balık oltası: 99,95 TL

Balerin bebek: 349 TL

Oyuncak puset fileli: 169 TL

Spor motosiklet: 99,95 TL

ŞOK’ta mutfak eşyaları

Beyaz ankastre set: 6.799 TL

Ahşap kapaklı çelik termos: 399 TL

El imalatı cam meyvelik: 199 TL

Bambu peynir sunum tabağı: 199 TL

Bambu papatya çerezlik: 119 TL

Filtre kahve makinesi: 1.899 TL

Türk kahvesi makinesi: 1.199 TL

Hamur leğeni: 149 TL

Vakumlu saklama kabı dikdörtgen: 69,95 TL

Salata kurutucu: 899 TL