ŞOK marketleri, bu hafta Çarşamba fırsatlarıyla bütçenize dost ürünler sunuyor. ŞOK Çarşamba fırsatları kapsamında, evinizi yenilemek isteyenler için mobilyadan mutfak eşyalarına kadar birçok ürün cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Yatak, çalışma masası, koltuk gibi ev eşyalarının yanı sıra, oyuncaklar ve mutfak gereçlerinde de avantajlı fırsatlar sizi bekliyor. İster evinizi güzelleştirmek, ister mutfakta şıklığı yakalamak isteyin, ŞOK’taki bu fırsatlar kaçırılmayacak.
ŞOK Çarşamba fırsatları
Beyaz kapaklı kitaplık: 999 TL
Lara çalışma koltuğu: 1.249 TL
Beyaz çalışma masası: 699 TL
Luis çalışma masası: 699 TL
Smart comfort rollpack yatak: 1.249 TL
Katlanır yatak: 1.249 TL
Ördekli büyük balık oltası: 99,95 TL
Balerin bebek: 349 TL
Oyuncak puset fileli: 169 TL
Spor motosiklet: 99,95 TL
ŞOK’ta mutfak eşyaları
Beyaz ankastre set: 6.799 TL
Ahşap kapaklı çelik termos: 399 TL
El imalatı cam meyvelik: 199 TL
Bambu peynir sunum tabağı: 199 TL
Bambu papatya çerezlik: 119 TL
Filtre kahve makinesi: 1.899 TL
Türk kahvesi makinesi: 1.199 TL
Hamur leğeni: 149 TL
Vakumlu saklama kabı dikdörtgen: 69,95 TL
Salata kurutucu: 899 TL