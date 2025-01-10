ŞOK Mağazaları, 11-14 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştireceği büyük indirimlerle tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. Özellikle oto bakım ürünleri ve elektronik kategorilerinde öne çıkan ürünlerde yüzde oranında indirimler bulunuyor. Araç sahipleri, oto bakımını en uygun fiyatlarla yapmak için ŞOK Mağazalarındaki fırsatları kaçırmak istemeyecek. Ayrıca, teknoloji severler de yüksek kaliteli elektronik ürünlere uygun fiyatlarla sahip olma şansı yakalayacak. Hem araç bakımını hem de elektronik ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için bu kampanya büyük bir fırsat.
ŞOK Cumartesi fırsatları
Araç içi süpürge: 299 TL
Oto cam suyu: 89,95 TL
Araç bakım ürünleri: 49,95 TL
Direksiyon kılıfı: 119 TL
Oto paspas 4 parça: 349 TL
Akü 12V 60A: 2.190 TL
Kapı yanı basamak: 199 TL
Bel desteği: 79,95 TL
Araç çakmak şarjı: 149 TL
Araç içi düzenleyici: 119 TL
Araç çöp kovası: 69,95 TL
Oto kokusuz küllük: 19,95 TL
Kör nokta aynası: 29,95 TL
Araç içi temizleme fırçası: 39,95 TL
ŞOK ekstra elektronik ürünler
Samsung Galaxy S24 ultra 12/512 GB Titanium: 66.999 TL
Korkmaz demkolik çay makinesi: 2.449 TL
3 musluklu sıcak-soğuk çelik kazanlı su sebili: 4.199 TL
Hoover 10 kg kurutma makinesi: 13.499 TL
Dyson supersonic 1600 W iyonlu saç kurutma makinesi fuşya: 14.499 TL
Mini buzdolabı: 5.999 TL
Avox smart led TV: 6.999 TL