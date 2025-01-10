ŞOK Mağazaları, 11-14 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştireceği büyük indirimlerle tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. Özellikle oto bakım ürünleri ve elektronik kategorilerinde öne çıkan ürünlerde yüzde oranında indirimler bulunuyor. Araç sahipleri, oto bakımını en uygun fiyatlarla yapmak için ŞOK Mağazalarındaki fırsatları kaçırmak istemeyecek. Ayrıca, teknoloji severler de yüksek kaliteli elektronik ürünlere uygun fiyatlarla sahip olma şansı yakalayacak. Hem araç bakımını hem de elektronik ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için bu kampanya büyük bir fırsat.

ŞOK Cumartesi fırsatları

Araç içi süpürge: 299 TL

Oto cam suyu: 89,95 TL

Araç bakım ürünleri: 49,95 TL

Direksiyon kılıfı: 119 TL

Oto paspas 4 parça: 349 TL

Akü 12V 60A: 2.190 TL

Kapı yanı basamak: 199 TL

Bel desteği: 79,95 TL

Araç çakmak şarjı: 149 TL

Araç içi düzenleyici: 119 TL

Araç çöp kovası: 69,95 TL

Oto kokusuz küllük: 19,95 TL

Kör nokta aynası: 29,95 TL

Araç içi temizleme fırçası: 39,95 TL

ŞOK ekstra elektronik ürünler

Samsung Galaxy S24 ultra 12/512 GB Titanium: 66.999 TL

Korkmaz demkolik çay makinesi: 2.449 TL

3 musluklu sıcak-soğuk çelik kazanlı su sebili: 4.199 TL

Hoover 10 kg kurutma makinesi: 13.499 TL

Dyson supersonic 1600 W iyonlu saç kurutma makinesi fuşya: 14.499 TL

Mini buzdolabı: 5.999 TL

Avox smart led TV: 6.999 TL