ŞOK, bu hafta ekstra ürünleriyle evinizi güzelleştirecek ve yaşamınızı daha konforlu hale getirecek fırsatlar sunuyor. ŞOK ekstra ürünlerinde kadın pijama takımlarında şıklığı ve rahatlığı bir arada bulabilirsiniz. Kalp desenli, çiçekli, ayıcık desenli ve dantel detaylı pijama takımları gibi seçenekler, uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca, mutfak ürünlerinde de büyük indirimler var. Elektronik mutfak ürünlerinde MasterChef kettle, mini fırın, mikrodalga fırın gibi kaliteli ürünler avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Hem şıklığı hem de kaliteyi yakalamak için ŞOK’un ekstra ürünlerini kaçırmayın.

ŞOK ekstra ürünleri

Kadın kalpli turuncu/çizgili pijama takımı: 399 TL

Kadın çiçekli pijama takımı: 299 TL

Kadın ekoseli/viskon pijama takımı: 349 TL

Kadın kalp desenli pijama takımı: 399 TL

Kadın desenli viskon pijama takımı: 369 TL

Kadın ayıcık desenli pijama takımı: 399 TL

Kadın pijama takımı dantelli: 279 TL

Kadın çiçek desenli pijama takımı: 399 TL

Kadın dantel detaylı pijama takımı: 299 TL

ŞOK’ta elektronik mutfak ürünleri indirimleri

MasterChef kettle: 699 TL

Közde Türk kahvesi makinesi: 999 TL

Beyaz/siyah mini fırın: 1.499 TL

Cezve: 249 TL

Samsung mikrodalga fırın: 4.249 TL

Samsung kurutmalı çamaşır makinesi: 36.999 TL

Samsung bulaşık makinesi: 17.999 TL

Samsung No frost buzdolabı: 29.999 TL