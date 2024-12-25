ŞOK, bu hafta ekstra ürünleriyle evinizi güzelleştirecek ve yaşamınızı daha konforlu hale getirecek fırsatlar sunuyor. ŞOK ekstra ürünlerinde kadın pijama takımlarında şıklığı ve rahatlığı bir arada bulabilirsiniz. Kalp desenli, çiçekli, ayıcık desenli ve dantel detaylı pijama takımları gibi seçenekler, uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca, mutfak ürünlerinde de büyük indirimler var. Elektronik mutfak ürünlerinde MasterChef kettle, mini fırın, mikrodalga fırın gibi kaliteli ürünler avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Hem şıklığı hem de kaliteyi yakalamak için ŞOK’un ekstra ürünlerini kaçırmayın.
ŞOK ekstra ürünleri
Kadın kalpli turuncu/çizgili pijama takımı: 399 TL
Kadın çiçekli pijama takımı: 299 TL
Kadın ekoseli/viskon pijama takımı: 349 TL
Kadın kalp desenli pijama takımı: 399 TL
Kadın desenli viskon pijama takımı: 369 TL
Kadın ayıcık desenli pijama takımı: 399 TL
Kadın pijama takımı dantelli: 279 TL
Kadın çiçek desenli pijama takımı: 399 TL
Kadın dantel detaylı pijama takımı: 299 TL
ŞOK’ta elektronik mutfak ürünleri indirimleri
MasterChef kettle: 699 TL
Közde Türk kahvesi makinesi: 999 TL
Beyaz/siyah mini fırın: 1.499 TL
Cezve: 249 TL
Samsung mikrodalga fırın: 4.249 TL
Samsung kurutmalı çamaşır makinesi: 36.999 TL
Samsung bulaşık makinesi: 17.999 TL
Samsung No frost buzdolabı: 29.999 TL