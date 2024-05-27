Ablası Nihal Candan'ın sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmesinin ardından Bahar Candan, kendisine zarar vererek hastaneye kaldırıldı.

Ancak tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Bahar Candan, cezaevine geri gönderildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan ile ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından iddianame hazırlandı.

Bahar Candan'a "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, ablası Gülnihal Çiçek'e ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.