Cinsiyet değiştirme ameliyatı ve sonrasında geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen Mika Raun, sevgilisi Batu ile birlikte İnstagram hesabında fotoğraflarını paylaştı.

Yaklaşık 1 yıldır ilişki yaşayan çift sosyal medyada aşklarını paylaşırken Mika sevgilisi Batu'nun yüzünü göstermeden paylaşımlarda bulunuyordu.

Aşka geldi

1 yılın sonunda Mika Raun sevgilisi Batu'nun yüzünü "Allah'ım seni başımdan eksik etmesin. Seni çok seviyorum kocam." notuyla paylaştı.

Gönderinin altına ise, "1 yıl boyunca saklanacak kadar değilmiş", "Batu enişte yaa", "Maşallah", "Şükür görebildik" gibi yorumlar yapıldı.