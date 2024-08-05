Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında, 1 kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen olayla ilgili olarak iddianame düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Zehra Kınık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından dava açtı.

Olayın detayları

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklet, Fatma Zehra Kınık'ın yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kaza sonucunda motosikletin arkasında bulunan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Batın Barlas Çeki hayatını kaybetti.

İddianame içeriği

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Fatma Zehra Kınık hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlamaları yer alıyor. Yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği ve Fatma Zehra Kınık'ın karşılaşabileceği olası cezai yaptırımlar, ilerleyen günlerde netlik kazanacak.