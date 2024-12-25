ŞOK, 25-31 Aralık 2024 tarihleri arasında ŞOK Haftanın Fırsatları ile hem evinizi güzelleştiriyor hem de bütçenizi koruyor. Yeni yıl çiçeği, gıda ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride cazip indirimler sizi bekliyor. Mon Amour BB krem, Elidor saç kremi gibi kişisel bakım ürünleri, bebek bezi, çocuk sütü gibi aile ihtiyaçları ve mutfak ürünlerinde büyük fırsatlar var. Ayrıca, gıda kategorisinde peynir, zeytin, tereyağı gibi temel ürünlerde de indirimler sunuluyor. Bu hafta, ŞOK’ta fırsatlar bir arada.

ŞOK Haftanın Fırsatları

Mon Amour bb krem: 55,90 TL

Lipcare: 24,50 TL

Oje çeşitleri: 21,90 TL

Aseton: 17,50 TL

Matte liquid lipstick: 59,90 TL

HOPE saç boyası: 69,90 TL

Bebeland bebek bezi: 120 TL

Beelac çocuk devam sütü çeşitleri: 187 TL

Duru duş jeli: 55,75 TL

Yeni yıl çiçeği: 99,90 TL

Finish power bulaşık makinesi tableti: 248 TL

Cif sprey ultra hız banyo/mutfak: 67 TL

Finish tuz: 86 TL

Elidor saç kremi: 89,90 TL

Calgon kireç önleyici: 120 TL

Finish parlatıcı: 75 TL

Yumoş ekstra konsantre çeşitleri: 119 TL

ŞOK’ta gıda ürünleri indirimleri

Mis yarım yağlı inek peyniri: 129 TL

Mis yoğurt yarım yağlı homojenize: 68,50 TL

Mis hazır salep: 49,50 TL

İnci elma dilim patates: 49,90 TL

Salatalık turşusu: 29,90 TL

Mis tel peyniri tam yağlı: 62,90 TL

Mis tereyağı: 139 TL

Lio az tuzlu salamura zeytin: 99,90 TL

Balparmak yayla ve ova çiçek balı: 299 TL

ŞOK’ta abur cubur çeşitleri

Saklıköy çikolata kremalı tam tahıllı bisküvi: 49,90 TL

Eti tutku: 19,90 TL

Ülker hanımeller çeşitleri: 22,50 TL

Ülker canpare: 34,90 TL

Fuse tea şeftali/karpuz: 8.50 TL

Ülker çizi çeşitleri: 32 TL

Ülker napolitan: 19,90 TL