Almanya'da düzenlenen EURO 2024'ün ardından soluğu Bodrum'da alan başarılı futbolcu, tatil sırasında sosyetik güzel Şeyma Subaşı ile karşılaştı. İkili, sabaha kadar süren eğlenceli bir geceye imza attı.

Bodrum'da keyifli tatil

EURO 2024'te A Milli Takım ile mücadele eden Barış Alper Yılmaz, turnuvadan döner dönmez arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'a gitti. Denizin ve güneşin tadını çıkararak sezonun stresini atan Yılmaz, burada beklenmedik bir karşılaşma yaşadı.

Sabaha kadar eğlendiler

İddiaya göre, tatil sırasında ünlü isimlerin uğrak noktası olan bir mekanda Şeyma Subaşı ile karşılaşan Barış Alper Yılmaz, sosyetik güzelle derin sohbetlere daldı. Gece ilerledikçe samimiyetleri artan ikili, başka bir mekana geçerek sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmeye devam etti. İkili, mekanda bulunan diğer misafirler tarafından dikkatle izlendi ve geceye damgasını vurdu.