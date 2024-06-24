Son günlerde adından sıkça söz ettiren Ulusoy, tatil sezonunu geçirdiği teknede Coşar ile samimi anlar yaşarken objektiflere yansıdı.

Sabaha kadar yan yanalardı

Edinilen bilgiye göre, Çağatay Ulusoy, yeni projesi "Kübra" dizisi ile gündemdeyken, önceki gece teknede Gizem Coşar ile beraber görüntülendi. Geceyi Ulusoy’un teknesinde geçiren Coşar, sabaha karşı bir bota binerek otele dönerken görüntülendi. Bu gelişmelerin ardından Coşar, sosyal medya hesabını gizliye alarak dikkatleri üzerine çekti.