Son dönemde başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken KÖFN grubunun dağıldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Grup üyeleri Bilge Kağan Etil ve Salman Tin’in Instagram üzerinden birbirlerini takip etmeyi bırakmaları, bu iddiaları daha da güçlendirdi.

Takipten çıkmaları dikkat çekti

KÖFN grubunun üyeleri Bilge Kağan Etil ve Salman Tin, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Bu hareket, hayranlar arasında büyük bir şaşkınlık ve endişe yarattı. İkilinin neden böyle bir adım attığı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.