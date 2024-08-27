Astrolog Cenk Varol, X platformunda yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme oturdu.

Deprem tahminleriyle bilinen Cenk Varol, bu kez Marmara Bölgesi için çarpıcı bir iddia ortaya attı. Geçmişte, 2023 yılında gerçekleşen Kahramanmaraş depremini önceden tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken Varol, bu kez olası büyük Marmara depremi hakkında konuştu.

Merkezi Bursa Gemlik

Varol, Bursa'nın Gemlik ilçesi merkezli 7.1 büyüklüğünde bir depremin 14 Aralık 2024 tarihinde sabaha karşı saat 04.20’de gerçekleşeceğini öngördüğünü açıkladı. Ancak astrolog, bu tahminin bir öngörü olduğunu ve kesinlik taşımadığını vurguladı.

"Geleceği sadece Allah bilir"

Muhabirimiz Sedef Didem Ezme’ye röportaj veren astrolog şu sözleri kullandı:

"İnsanlar korkuyor, panik haline giriyorlar. Bizimkisi öngörüden ibaret geleceği sadece Allah bilir daha önce isabetli tahminlerim olsa da bu depremin olma ihtimali olmama ihtimalinden daha fazla."

İşte Cenk Varol'un X platfromunda yaptığı paylaşım...