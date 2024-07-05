Hindustan Times'ın haberine göre, olay Nawada kentindeki bir demiryolu hattı projesinde gerçekleşti. 35 yaşındaki demiryolu işçisi Santosh Lohar, şantiyede uyuduğu sırada zehirli bir yılan tarafından ısırıldı. Öfkelenen Lohar, yakaladığı yılanı iki kez ısırarak öldürdü.

"Bir yılan sizi ısırırsa onu iki kez ısırmanız gerekir"

Olay sonrasında demiryolu yetkilileri, Lohar'ı tedavi için yakındaki bir hastaneye götürdü. Lohar, "Köyümde, bir yılan sizi ısırırsa zehri etkisiz hale getirmek için onu iki kez ısırmanız gerektiğine dair bir inanç var," dedi.

Hastane yetkililerinin yaptığı açıklamada, tedavisi süren Lohar'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Hindistan'da yaşanan bu ilginç olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.