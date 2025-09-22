Bu hafta özellikle mutfak aletleri, beyaz eşya, küçük ev aletleri, elektronik ürünler ve gıda fırsatları dikkat çekiyor.
Özellikle kahve tutkunlarını sevindirecek haber: Türk kahve makinesi bu hafta ŞOK raflarında!
, Fakir Mr. Chef Quadro Blender Set 1.999 TL
Alpina Cam Ankastre Set 6.499 TL
Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.599 TL
Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.699 TL
Range Köz Türk Kahve Makinesi 999 TL
Kiwi Kahve Baharat Öğütücü 599 TL
Kiwi Şarjlı Su Pompası 329 TL
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 899 TL
Altus Cam Kettle 899 TL
Sinbo Tost Makinesi 499 TL
3'lü LAV Kahve Fincan Seti 299 TL
12 parça LAV Alya Çay Seti 269 TL
3'lü LAV Kahve Yanı Su Bardağı 75 TL
3'lü LAV Kulplu Bardak 100 TL
LAV Sunum Tabağı 25 TL
Açılabilir Sürgülü Bulaşıklık 189 TL
Kapaklı Baharatlık Seti 249 TL
Okyanus Limon Ezici 50 TL
Okyanus Sarımsak Ezici 50 TL
Kesim Panosu 50 TL
Kristal Çay Kutusu Organizer 100 TL
Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 13.399 TL
Hoover 8 Programlı Bulaşık Makinesi 17.899 TL
Hoover 10 Kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi 16.399 TL
Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 269 TL
Çift Kişilik Baskılı Yorgan 479 TL
Tek Kişilik Baskılı Yorgan 399 TL
Fon Perde 269 TL
Silikon Micro Yastık 109 TL
Dinarsu Kalp Desenli Wellsoft Tv Battaniyesi 299 TL
Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 179 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 149 TL
Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti 499 TL
Kadın Viskon Tek Alt 179 TL
Kadın Kurdela Aksesuarlı Kalp Desenli Pijama Takımı 349 TL
Kadın Kalp Nakışlı Terlik 199 TL
Kalp Desenli Kapaklı Organizer Çanta 199 TL
2'li Kadın Ribanalı Slip 75 TL
2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 89,95 TL
Desenli Erkek Boxer 75 TL
2'li Kadın Desenli Slip 75 TL
3'lü Kadın Kalp Desenli Fırfırlı Soket Çorap 100 TL
2'li Kalp Desenli Ribanalı Soket Çorap 50 TL
Kadın Omuz Çantası 399 TL
Mekanizmalı Kartlık 159 TL
Kadın Para Çantası 149 TL