Bu hafta özellikle mutfak aletleri, beyaz eşya, küçük ev aletleri, elektronik ürünler ve gıda fırsatları dikkat çekiyor.

Özellikle kahve tutkunlarını sevindirecek haber: Türk kahve makinesi bu hafta ŞOK raflarında!

  • , Fakir Mr. Chef Quadro Blender Set 1.999 TL

  • Alpina Cam Ankastre Set 6.499 TL

  • Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.599 TL

  • Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.699 TL

  • Range Köz Türk Kahve Makinesi 999 TL

  • Kiwi Kahve Baharat Öğütücü 599 TL

  • Kiwi Şarjlı Su Pompası 329 TL

  • Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 899 TL

  • Altus Cam Kettle 899 TL

  • Sinbo Tost Makinesi 499 TL

  • 3'lü LAV Kahve Fincan Seti 299 TL

  • 12 parça LAV Alya Çay Seti 269 TL

  • 3'lü LAV Kahve Yanı Su Bardağı 75 TL

  • 3'lü LAV Kulplu Bardak 100 TL

  • LAV Sunum Tabağı 25 TL

  • Açılabilir Sürgülü Bulaşıklık 189 TL

  • Kapaklı Baharatlık Seti 249 TL

  • Okyanus Limon Ezici 50 TL

  • Okyanus Sarımsak Ezici 50 TL

  • Kesim Panosu 50 TL

  • Kristal Çay Kutusu Organizer 100 TL

  • Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 13.399 TL

  • Hoover 8 Programlı Bulaşık Makinesi 17.899 TL

  • Hoover 10 Kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi 16.399 TL

  • Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 269 TL

  • Çift Kişilik Baskılı Yorgan 479 TL

  • Tek Kişilik Baskılı Yorgan 399 TL

  • Fon Perde 269 TL

  • Silikon Micro Yastık 109 TL

  • Dinarsu Kalp Desenli Wellsoft Tv Battaniyesi 299 TL

  • Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 179 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 149 TL

  • Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti 499 TL

  • Kadın Viskon Tek Alt 179 TL

  • Kadın Kurdela Aksesuarlı Kalp Desenli Pijama Takımı 349 TL

  • Kadın Kalp Nakışlı Terlik 199 TL

  • Kalp Desenli Kapaklı Organizer Çanta 199 TL

  • 2'li Kadın Ribanalı Slip 75 TL

  • 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 89,95 TL

  • Desenli Erkek Boxer 75 TL

  • 2'li Kadın Desenli Slip 75 TL

  • 3'lü Kadın Kalp Desenli Fırfırlı Soket Çorap 100 TL

  • 2'li Kalp Desenli Ribanalı Soket Çorap 50 TL

  • Kadın Omuz Çantası 399 TL

  • Mekanizmalı Kartlık 159 TL

  • Kadın Para Çantası 149 TL

