İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan ilginç olay, görenleri şaşkına çevirdi. Bir adam, fotokopi çekilmesi için makineye yerleştirilen 523 bin TL’lik senedi bir anda kapıp buruşturdu ve ağzına atıp yuttu. Herkesin gözleri önünde gerçekleşen bu olay, iş dünyasında nadir karşılaşılan bir durum olarak dikkat çekti.

Beyoğlu'ndaki bir iş hanında yaşanan olay, İstanbul’un iş dünyasında nadiren rastlanabilecek türden bir kriz anını gözler önüne serdi. Bir iş adamı ve karşı taraf arasında yaşanan 523 bin TL’lik gayrimenkul anlaşmazlığı, Beyoğlu’ndaki tapu müdürlüğünde fotokopi çekilmek üzere belgeler üzerinde çalışmayı gerektirdi.

Olay, avukatın senedi fotokopi makinesine yerleştirdiği sırada başladı. İş yeri çalışanı senedi makineye koyduktan sonra, karşı tarafın temsilcisi aniden hamle yaptı. Avukatın elinden senedi kapan adam, senedi buruşturdu ve herkesin şaşkın bakışları arasında ağzına atarak yuttu. Bu ani hareket, iş yerindeki ortamda bir arbede yarattı ve olayın şok etkisi yaratmasına neden oldu.

Olay sonrası, avukat polise başvurdu ve Üstün ailesi hakkında ‘resmi belgeyi yok etme’ suçlamasıyla dava açtı. Senedin yok edilmesi, karşı tarafın hukuki işlemlerini engellemiş ve bu durum ciddi bir yasal sorun yaratmıştır. Şikayetçi avukat, olayın ardından hemen hukuki adımları atarak durumu yargıya taşımıştı.