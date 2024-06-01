Olay, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği bir operasyonla başladı. Kemalpaşa gişelerinde durdurulan bir araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi'ye yönelik suikast planları ortaya çıkarıldı. Bu gelişme üzerine gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, olayın doğruluğunu teyit ederek, yaklaşık bir ay önce kendisine yönelik bir suikast girişiminin çökertildiğini ve koruma tedbirlerinin artırıldığını belirtti. Emniyet Müdürü tarafından uyarıldığını ifade eden Eskinazi, güvenlik önlemlerinin daha da sıkılaştırıldığını vurguladı.

Tutuklanan çete üyeleri arasında dikkat çeken isimler bulunuyor. Mert Yalçın ve Yunus Emre Şehri'nin gardiyan, Yavuz Ceylan'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi, Özcan Keser'in ise Çiğli Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi. Ayrıca, çete lideri olduğu iddia edilen Taşkın Yorulmaz ve kardeşi Coşkun Yorulmaz, tetikçi olarak görev aldığı belirtilen Berk Yalçın Cemal de tutuklananlar arasında yer alıyor.

Taşkın Yorulmaz'ın, yeraltı dünyasında isim yapmaya çalıştığı ve geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik suikast hazırlığı haberlerinde de adının geçtiği iddialar arasında.

Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Jak Eskinazi, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Bir ay kadar önce Emniyet Müdürü beni arayarak şahsıma yönelik bir suikast girişimi olabileceğini söyledi. Bu olayın ardından güvenlik tedbirleri daha da artırıldı. İzmir Polisine teşekkür ederim" dedi.