Türk halkı zamlara alıştı, artık etkilenmiyor! Son yıllarda ülke ekonomisi öyle bir hal aldı ki artık halkımız her gün sinsice yapılan zamlardan etkilenmiyor.

Son günler de televizyonlar da izliyoruz, tarla da mahsul kaç kuruş çarşıda Pazar da marketlerde kaç lira diye haberler yapılmasına rağmen aldırış eden var mı, bence yok!

Yani artık ülkemizde herkes kafasına göre ZAM yapıyor ama ne bir denetleme ne de bir cezai uygulama görülmüyor.

Geçenler de alışveriş yaptığım market zincirlerin birinde raf elemanını konuşturdum ve her gün nedir bu fiyatlar değişiyor dedim bana “evet abi her gün etiket değiştirmekten bıktık yorulduk bizde “dedi peki hani bu marketlere yapılan denetimler, Allah aşkına bu ülke de her gün yapılan bu zamlara da bu halkımızı alıştırdılar ya helal olsun.

Özellikle kuruluş amaçları halkın ucuz gıda ürünleri alması için olan bu marketler gerçekten halkı şok etmesine rağmen Bim bir şikayetlere rağmen 101 kere maşallah diyelim. Bu ne güzel ülke vur abalıya, nasılsa sesi çıkmıyor.

Eskiden Tüketici Koruma dernekleri vardı şimdi onlar da yok galiba, yani aklıma geldi bir ata sözü vardı “köpeksiz köy bulmuşlar da değneksiz geziyor “bazıları, helal olsun onlara!

Peki devran hep böyle mi devam edecek, elbette etmemesi için bir şeyler yapmak lazım tüm halkımız artık bu tür ince ince zincir soyguncuları yasal olarak şikayetler artmalı ve halkın sesi bir ve gür çıkmalı, yoksa bu zincirler bu halkın her gün yaptıkları keyfi zamlarla aç bırakacak.

Son olarak buradan soruyorum bu kadar bu zincir zamlarıyla ilgili şikayetler televizyonlarda medya da olmasına rağmen her hangi birinin caydırıcı ceza alanı duydunuz mu?

Bim bam bon zamlarla halkımız şok oluyor bakıyorsun değişen bir şey yok, yaaaaa A 101 kere maşallah, işini bilene helal olsun. Tüketici dernekleri uyusun…