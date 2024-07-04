Şu son haftalarda insanlara kulak verdiniz mi? Hiç bu kadar karışık gelmemişti sesler. Ben hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim doğduğumdan beri. Bir asker kızı olmanın gerdiği özgüvene sahiptim. Babamdan hep Türk gibi güçlü olmayı, Mustafa Kemal nasıl korkmadıysa biz de korkmamayı öğrenmiştik. Bizler her bayramda elimizde Türk bayrakları ile sevinç gösterilerinde bulunulan bir nesilden gelmekteyiz. Biz son dinozorlarız. Artık tek yürek tek alkış değil sesler.

Bazılarımızın yüreği ağzında atarken bazılarımız günlük yaşıyor, birileri fazla önemserken birileri hiç önemsemiyor. Birileri bugünü nasıl paraya çeviririm derken birileri ‘Ne var dünden farklı’ diyor.

Bazı siyasiler ‘Aman ha dikkat provokasyonlara gelmeyin‘ derken bazıları hiç konuşmuyor, bazıları bağırıyor. Yurtdışında sığınaklar belirlenip savaş durumu için halk bilgilendirilirken biz de şimdilik uyarıcılar yok. Peki ne yapmamız gerekiyor, tehlikeli bir durum var mı? Olursa ne olacak? Devletin aldığı ya da alacağı önlemleri biz de bilelim. Sokak tam bir Eminönü pazarı gibi ne arasan var. Sosyal medyada herkes ayrı bir havada, siyasi kişiliği olsun ya da olmasın konuşuyor Herkes birilerinden etkileniyor. Gerçekte ne oluyor?

Bu ülke yıllarca PKK ile savaştı yıkılmadı birliğini bozmadı. Şimdi hangisi için endişelenmeliyiz? Dünya ulusları bir savaşa hazırlanıyor, ülke mülteci kaynıyor. Kendilerinin sanıyorlar topraklarımızı. Her yaz ormanlar yakılıyor ki umursamaz piknikçiler, cam kırıkları, şiddetli sıcaklar ki daha da devam edecek gibi. Ya hayat pahalılığı artık azalan alım gücü işçi ve emekçileri zorlamanın da ötesinde kavuruyor. Bunca sıkıntının yanında umudunu kaybetmeyen insanlar kadar umursamazlarda var. Hala ojeyle kampanyalarla yeni makyaj ve elbiseyle ilgilenenler için hayat normal devam ediyor. Birileri onlar için hayatı yaşanılır kılmaya çalışıyor. Bu zorda kalan insanlar kampanyalara yöneliyor. Ucuz diye peynir sipariş veriyor dolandırıcılara yakalanıyorlar. Ayakkabı sipariş veriyor dolandırılıyorlar. Abluka altındayız. Kadına şiddet haberleri artık umursanmıyor bile. Üç beş bilinçli kadın sokaklarda diğerleri ‘’Amannn! Alemin derdi bizimi gerdi?‘’ havalarında. Evet germeli! Komşun açken tok yatmamalısın, şefkat bekleyene şefkat göstermelisin. ’Sen benim kim olduğumu biliyor musun?‘ lafları bitti farkında mısın? Burası bizim ülkemiz ve onun için gereğini her zaman yapmalıyız. Bu insanlar bizim insanlarımız bugün ona zarar veren yarın sana da zarar verir. Bir olmanın, biz olmanın zamanı. Yalnızlaştırılmaya izin vermeyin uzatın birbirinize eskiden olduğu gibi ellerinizi de yüreğinizi de.

Mustafa Kemal Atatürk‘ün dediği gibi ‘Yaşanacak vatan yoksa geriye kalan hiçbir şeyin önemi yoktur.’