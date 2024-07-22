İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün ilk etabı, 20-21 Temmuz tarihleri arasında Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yapıldı. Genç Kızlar, Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvanın finali 30-31 Ağustos'ta 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda gerçekleşecek.

"Sokağa ayak, potaya smaç basıyoruz"

Sağlıklı ve spor dostu bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulusal, yerel ve uluslararası spor organizasyonları düzenlemeye devam ediyor. 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ın ilk etabı, “Sokağa ayak, potaya smaç basıyoruz” sloganıyla 20-21 Temmuz'da Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yapıldı ve büyük çekişmelere sahne oldu.

Turnuvada Genç Kızlar kategorisinde 14 yaş ve üzeri, Genç Erkekler kategorisinde 14-18 yaş arası, Büyük Erkekler kategorisinde ise 19 yaş ve üzeri sporcular ter döktü. Genç Kızlar kategorisinde birinci Powerpuff Girls, Genç Erkekler kategorisinde birinci Rahatta Kal, Büyük Erkekler kategorisinde ise birinci Team Pera oldu. Ödülleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar takdim etti.

Turnuvanın diğer etapları şu şekilde devam edecek:

Buca Etabı: 27-28 Temmuz, Hasanağa Bahçesi

Göztepe Etabı: 10-11 Ağustos, Göztepe Sahil

Karşıyaka Etabı: 17-18 Ağustos, Bostanlı Sahil

Çeşme Etabı: 24-25 Ağustos, Çeşme Meydan

Turnuvanın finali ise 30-31 Ağustos'ta 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda gerçekleşecek.

Başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için 0232 293 30 90-96 numaralı telefon hattını arayabilirsiniz.