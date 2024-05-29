TBMM'de partisinin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yenişehirlioğlu, konunun geniş bir yelpazede tartışıldığını ve tüm tarafların görüşlerinin alındığını ifade etti.

"Toplumun her kesimini dinliyorum"

Yenişehirlioğlu, sokak köpekleri sorununun çözümüne yönelik yasal düzenleme çalışmaları kapsamında kapsamlı bir istişare süreci yürüttüğünü vurguladı. "Şu an bir 10 gün daha çalışacağım. Toplumun bütün kesimlerini dinliyorum. Liste çok kabarık; gazeteciler, sanatçılar, akademisyenler, uzmanlar, toplum önderleri, mağdur aileleri, dernekler, vakıflar, aklınıza gelebilecek pek çok insan. Hiçbir kıstas ve filtreleme yapmaksızın herkesle görüşüyorum" dedi.

Yasal düzenleme tasarısı üzerinde çalışmalar devam ediyor

Çalışmanın detaylarına dair soruları yanıtlayan Yenişehirlioğlu, henüz kesinleşmiş bir tasarı olmadığını, çeşitli önerilerin değerlendirildiğini belirtti. "Ortada bir tasarı, kesinleşmiş bir şey yok; teklif var. Komisyon'da konuşulacak, onun başkanlığını Tarım Komisyonu yürütecek. Ben çalışmalarımı, görüşmelerimi derleyip toparlıyorum. Onların tamamını Grup Başkanımıza ibraz edeceğim. Tarım Komisyonu'nda birçok partinin temsilcisi var. Tarım Komisyonumuzun Başkanına da vereceğim. O da tartışılacak, konuşulacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanına sunum hazırlığı

Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda bir sunum yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Sonrasında yapılır. Bakanlar kendi arasında yapmış olmalılar" şeklinde yanıt verdi. Bu süreçte tüm paydaşların görüşlerinin dikkate alınacağını ve düzenlemenin geniş bir mutabakatla şekilleneceğini ifade etti.