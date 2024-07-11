AK Parti'nin sokak köpekleri sorununa çözüm getirmeyi amaçladığı yasa teklifinde sona gelindi. Bu düzenleme, belediyelere önemli sorumluluklar ve ağır yaptırımlar getiriyor.

Belediye Başkanlarına ağır yaptırımlar

Belediyelere, sokak hayvanlarını toplayıp barınaklara almaları için 2 yıllık süre tanınacak. Bu süre içinde görevini yerine getirmeyen belediye başkanlarına 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Ötenazi sınırlaması

Barınaklara alınan hayvanlar içinde kuduz riski bulunan, hastalıklı, saldırgan ve tedavi edilemeyecek durumda olanlar için ötenazi uygulanabilecek. Ötenazi kararını, yerel yönetimlerin veteriner hekimlerden oluşturduğu kurullar vereceği açıklandı.

Nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyeler, bütçelerinin binde 5'ini, büyükşehir belediyeleri ise binde 3'ünü başıboş hayvanların ıslahı ve barınak yapılması için kullanmak zorunda olacak.

Başkana hapis cezası

Görevlerini yerine getirmeyen belediye başkanlarına 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu sorumluluk, belediye meclis üyelerini de kapsayacak.

Belediyeler, kendi sınırları içindeki sokak hayvanlarını başka belediye sınırları içinde veya kırsalda bir yere bırakamayacak. Bu yasağa uymayanlara hayvan başına ceza verileceği bildirildi.

Yeniden evcil hayvan sahipliği yasağı

Evcil hayvan sahipleri için yeni sorumluluklar getiriliyor. Evcil hayvanını veya bu hayvandan olan yavruları sokağa bırakanlara hayvan başına 60 bin lira para cezası verileceği aktarıldı.

Yasağı ihlal edenlerin, yeniden evcil hayvan sahibi olmaları önlenecek.