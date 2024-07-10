Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakları Savunma Derneği üyeleri, TBMM önünde yaptıkları basın açıklamasıyla sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yeni yasa tasarısına destek verdiklerini duyurdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde toplanan Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakları Savunma Derneği üyeleri, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili hazırlanan yeni kanun tasarısına destek vermek amacıyla bir araya geldi. Dernek adına açıklamalarda bulunan Avukat Meltem Zorba, tasarının önemine dikkat çekti.

"Başıboş köpekler büyük tehdit oluşturuyor"

Avukat Meltem Zorba, "Ülkemizde her gün başıboş köpekler nedeniyle yüzlerce saldırı vakası yaşanıyor. Bu vakaların bir kısmı ölümle sonuçlanırken, bazıları da ağır yaralanmalara neden oluyor. 2022’den bu yana 74 insan hayatını kaybetti. Her yıl yaklaşık 400 bin insan kuduz riski yüzünden aşı olmak zorunda kalıyor. Başıboş köpekler, diğer hayvanlara da zarar veriyor ve hastalıklara sebep oluyor," dedi.

"20 yıllık yasa yeterli değil"

Zorba, mevcut kanunun yetersizliğine vurgu yaparak, "20 yıldır yürürlükte olan kanun ve hayvan severlerin 'kısırlaştır, aldığın yere bırak ve yaşat' propagandası nedeniyle hiçbir başarı elde edilemedi. Bu yöntemle başarı elde etmiş bir ülke yok," ifadelerini kullandı. Dernek olarak, sahipsiz köpeklerin kamusal alanlardan güvenli alanlara alınmasını talep ettiklerini belirtti.

Kanuna destek çağrısı

Zorba, "Tam ve etkin bir çözüm için bütün kamusal alanlardan sahipsiz köpeklerin güvenli alanlara alınmasını düşünüyoruz. Kamusal alanlarda besleme yapılmamasını talep ediyoruz. Kanunda her türlü çözümü destekliyoruz. Güvenli alana alınan sahipsiz köpeklerle ilgili gerekli olan bütün çözümlerin uygulanması üzere, kanunun yasalaşması için hükümetimize ve meclisimize desteğimiz tamdır" diyerek, tüm vatandaşları ve yetkilileri bu önemli yasaya destek vermeye çağırdı.