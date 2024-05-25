MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar'ın paylaştığı ankette, katılımcılara "Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 78,6'sı "Barınaklara alınmalı" yanıtını verdi. Bu sonuç, sokak hayvanlarının güvenli bir ortamda barınaklarda yaşaması gerektiğine dair güçlü bir toplumsal destek olduğunu gösteriyor.

Uyutulmalı Diyenlerin Oranı Düşük

Ankete katılanların yüzde 16,9'u "Sokakta bakılmalı/beslenmeli" yanıtını verirken, "Uyutulmalı" diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 2,7'de kaldı. Bu oran, uyutma yönteminin halk arasında oldukça düşük bir destek bulduğunu ortaya koyuyor.

Siyasal Parti Tercihlerine Göre Yönelimler

Anket, seçmenlerin siyasal parti tercihleri ile sokak hayvanlarına yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi de ortaya koydu:

AK Parti Seçmenleri: Yüzde 73,9 "Barınaklara alınmalı", yüzde 23 "Sokakta bakılmalı/beslenmeli", yüzde 2,4 "Uyutulmalı"

Yüzde 73,9 "Barınaklara alınmalı", yüzde 23 "Sokakta bakılmalı/beslenmeli", yüzde 2,4 "Uyutulmalı" CHP Seçmenleri: Yüzde 81,4 "Barınaklara alınmalı", yüzde 15,1 "Sokakta bakılmalı/beslenmeli", yüzde 1,5 "Uyutulmalı"

Yüzde 81,4 "Barınaklara alınmalı", yüzde 15,1 "Sokakta bakılmalı/beslenmeli", yüzde 1,5 "Uyutulmalı" MHP Seçmenleri: Yüzde 74,7 "Barınaklara alınmalı", yüzde 20,8 "Sokakta bakılmalı/beslenmeli", yüzde 3,9 "Uyutulmalı"

Yüzde 74,7 "Barınaklara alınmalı", yüzde 20,8 "Sokakta bakılmalı/beslenmeli", yüzde 3,9 "Uyutulmalı" İYİ Parti Seçmenleri: Yüzde 83,9 "Barınaklara alınmalı", yüzde 11,4 "Sokakta bakılmalı/beslenmeli", yüzde 3,4 "Uyutulmalı"