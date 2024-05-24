Özellikle sokak köpeklerinin 30 gün içinde sahiplenilmemesi durumunda uyutulmasını öngören düzenleme, geniş çapta tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen AK Parti, sokak köpeklerinin oluşturduğu tehlikeleri azaltmak amacıyla yeni bir yasa tasarısı hazırladı. Bu tasarı, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için belirli bir süre tanırken, bu süre zarfında sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulmasını içeriyor. Barınaklardaki köpeklerin fotoğrafları çekilerek internet sitelerinde sahiplendirme ilanları yayınlanacak, 30 gün içinde sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak. Bu düzenlemenin, sokak köpeklerinin popülasyonunu kontrol altına almayı ve vatandaşların can güvenliğini sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.

Ancak bu yasa teklifi, sokak hayvanlarının uyutulması maddesi nedeniyle kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı. Hem vatandaşlar hem de muhalefet partileri, bu düzenlemeyi sokak hayvanlarının yaşam hakkına bir saldırı olarak nitelendiriyor. AK Parti içinde de görüş ayrılıklarına yol açan yasa tasarısına, alternatif çözümler bulunması gerektiğini savunanlar olduğu gibi, sokak köpeklerinin uyutulmasını destekleyenler de mevcut.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yasa teklifine açık destek vererek, köpeklerin uyutulması gerektiğini ifade etti. Varank’ın bu tutumu, teklifin tartışma boyutunu daha da genişletti.

Sokak hayvanlarının korunması ve kontrol altına alınması konusundaki bu yasa teklifi, kamuoyunda ve siyasette derin tartışmalara yol açtı. Sokak hayvanlarının yaşam hakkı ile vatandaşların güvenliği arasındaki dengenin nasıl sağlanacağı konusunda farklı görüşler ortaya konuluyor.