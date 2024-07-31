Milli yüzücü Alper Sunaçoğlu, sokakta yaşayan hayvanları toplatma ve öldürmeyi öngören yasaya karşı çıkmak amacıyla gerçekleştirmek istediği 160 kilometrelik solo yüzme ve rekor denemesine İstanbul Valiliği tarafından izin verilmediğini açıkladı.

Valilik, etkinliğin gerekli prosedürlerin yerine getirilmediği ve deniz trafiğini engelleyeceği gerekçesiyle uygun görülmediğini belirtti.

Sunaçoğlu, valilikten gelen tebligatı sosyal medya hesabından paylaşarak, yüzmesine engel olunabileceğini ancak açlık grevine kimsenin engel olamayacağını ifade etti.

Valilik , verdiğim dilekçeme OLUMSUZ dönüş yaptı az önce tebliğ edildi.

Takdir yüce milletimizindir.

Yüzmeme engel olabilirler şaşırmadım ama açlık grevime kimse engel olamayacak.

Dünya milletleri duyana kadar devam

Umarım gücüm nefesim bitmeden sesimi dünyaya duyurabilirim pic.twitter.com/RaT1XpI179 — ALPER SUNAÇOĞLU (@alpersunac) July 31, 2024

Açlık grevinin dördüncü gününde

Sunaçoğlu, yasa tasarısının Mecliste görüşülmesi sırasında yasalaşması halinde açlık grevine başlayacağını duyurmuştu ve şu anda açlık grevinde dördüncü gününde.

Açıklamalarında, bu yasaya karşı mücadelesinde sesini dünya milletlerine duyurmak istediğini belirten Sunaçoğlu, açlık grevinden sonuç alamaması durumunda TBMM’nin önünde ölüm orucuna başlayacağını da ifade etti.

Sunaçoğlu'nun bu eylemi, sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığı artırmak ve yasaya karşı duruşunu göstermek amacı taşıyor.

Kendisi, sokak hayvanlarını "evlat" olarak gördüğünü ve onların yaşam hakkı için her şeyi yapmaya kararlı olduğunu vurguluyor.