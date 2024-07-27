AK Parti grubunun Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergenin kabul edilmesiyle, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri içeren 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' öncelikli olarak gündeme alındı. Teklif, 28-31 Temmuz tarihleri arasında TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', sokak hayvanlarının korunması, refahı ve düzenlemeleriyle ilgili yeni hükümler getiriyor. Teklifin Meclis Genel Kurulu'nda 28, 29, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde görüşüleceği açıklandı. Kanun teklifi, Meclis'te halihazırda bekleyen diğer tekliflerin önüne çekilerek öncelikli olarak ele alınacak.

Meclis 1 Ağustos'ta tatile girecek

Meclis'in 1 Ağustos'ta tatile girmesi öngörülüyor. Bu süre zarfında, kamuoyunda '9'uncu Yargı Paketi' olarak bilinen 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 'Öğretmenlik Mesleği Koruma Kanun Teklifi,' ve 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ise yeni yasama dönemine bırakılacak.

Kanun teklifi gündemden düşmüyor

'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', sokak hayvanlarının daha iyi korunması ve refahlarının artırılması hedefiyle hazırlanmış olup, bu konuda kamuoyunda büyük bir beklenti bulunuyor. Teklif, hayvan hakları savunucuları tarafından yakından takip ediliyor ve görüşmelerin sonucunda sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.