Türkiye'de sokak hayvanlarının korunması ve yönetilmesine ilişkin tartışmalar, TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu'nda yoğunlaştı. CHP'li milletvekillerinin eleştirileriyle karşılanan yeni kanun teklifi, sokak hayvanlarının geleceğini doğrudan etkileyecek önemli değişiklikler içeriyor.

1. Sahipsiz hayvanların öldürülmesi

Yeni teklif, sahipsiz hayvanların insan, hayvan ve çevre sağlığı gerekçesiyle öldürülebileceği düzenlemesini içeriyor. Bu düzenleme, özellikle sokak hayvanlarının bakımı ve korunması konusunda önemli endişelere yol açıyor.

2. Sahipli ve sahipsiz hayvan tanımları

Kanun kapsamında sahipli ve sahipsiz hayvan tanımları yeniden yapılandırılıyor. Sahipli hayvanlar, belirli şartları karşılayarak Bakanlık veri tabanına kaydedilmiş ve sahiplenilmiş hayvanlar olarak tanımlanırken, sahipsiz hayvanlar için daha sıkı düzenlemeler öneriliyor.

3. Bakımevleri ve rehabilitasyon yöntemleri

Mevcut "yakala-kısırlaştır-sal" yöntemi yerine, "yakala-rehabilite et-sahiplendir" yöntemi getirilmesi teklif ediliyor. Ancak, bu yöntemin sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitasyonunda nasıl uygulanacağı ve etkileri tartışmalı konular arasında yer alıyor.

4. Yerel yönetimlerin sorumlulukları ve cezalar

Yerel yönetimlere sokak hayvanlarının bakımı, barındırılması ve sahiplendirilmesi için belirli zorunluluklar getiriliyor. Bu kapsamda, belediyelere verilen süreçler ve bu süreçlere uymayanlar için öngörülen cezalar da teklifin önemli maddeleri arasında yer alıyor.

5. Toplumsal tepkiler ve uygulama yöntemleri

Teklifin sosyal ve toplumsal tepkileri nasıl etkilediği, hayvan hakları savunucuları ve kamuoyu tarafından yakından izleniyor. Özellikle ötanazi uygulamaları ve hayvanların korunması konularında getirilen düzenlemeler, geniş çaplı tartışmalara yol açıyor.