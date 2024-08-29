İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına sağlıklı ve kesintisiz hizmet sunma amacıyla Türkiye'ye örnek uygulamalar geliştiriyor. 2023 yılı itibarıyla İzmir’de toplamda 95 bin sahipsiz kedi ve köpek kısırlaştırıldı. Polikliniklerin yanı sıra mobil araçlarla il genelinde yerinde kısırlaştırma hizmetleri sunan ekipler, ilçe belediyeleriyle iş birliği yaparak bu çalışmalara destek veriyor.

Kısırlaştırma çalışmaları kesintisiz devam ediyor

İzmir, hayvan hakları konusundaki öncü çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Sokak hayvanlarının popülasyonunu kontrol altına almak için yürütülen kısırlaştırma faaliyetleri, çevre ve insan sağlığının korunmasına katkı sağlıyor. İlgili kurumlar ve merkezler, kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor. İşıkkent Köpek Bakımevi, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü, Seyrek Hayvan Hastanesi gibi alanlarda hizmet veren ekipler, kentin dört bir yanında mobil araçlarla sahipsiz hayvanları kısırlaştırıyor. Gönüllülerin desteğiyle sağlanan bu hizmet, hızlı ve etkili çözümler sunuyor.

Türkiye'de Bir İlk: Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik sağlıklı hizmet sunma çabalarıyla Türkiye’de büyükşehir belediyeleri arasında bir ilke imza atarak Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı’nı kurdu. Mayıs ayında faaliyete geçen bu birim, yoğun bir kısırlaştırma ve sahiplendirme kampanyası başlatarak hayvan bakımevlerinin iyileştirilmesi ve sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu için ilçe belediyeleriyle koordinasyon içerisinde çalışmalar yürütüyor.

Bütüncül bir eylem planı hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik bütüncül bir çalışma başlatarak “Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı”nı geliştirmeye başladı. İlçe belediyelerinin veteriner hekimleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan paydaş toplantıları sonucunda, hazırlanan 5 yıllık eylem planı, sahipsiz hayvan sayısını ve mevcut sorunları analiz edecek. Ayrıca, saha çalışmaları, personel ve altyapı iyileştirmeleri, çeşitli farkındalık eğitimleri ve etkinlikler düzenlenecek.

İzmir, hayvan hakları alanında öncü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir, “İzmir, gönüllü yurttaşlarıyla birlikte hayvan hakları ve halk sağlığı alanında öncü çalışmalar yürütmektedir. Hem hayvan barınağı sayısı hem de kısırlaştırma rakamları ile İzmir, ülkenin en iyi kentleri arasındadır. Kısırlaştırma faaliyetlerimiz ve sahiplendirme kampanyalarımız ile sokakta yaşayan canlara konforlu bir yaşam alanı sunmayı hedefliyoruz” dedi.