Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Komisyon, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında bir araya geldi.

Muhalefetin tepkisi ve ilk tartışmalar

Toplantının başında, muhalefet milletvekilleri salonun yetersizliğini ve ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin dışarıda kaldığını belirterek, toplantının daha büyük bir salona taşınmasını talep etti. Bu talepler, Komisyon Başkanı Vahit Kirişci tarafından değerlendirildi ve toplantıya kısa bir ara verildi.

Görüşmelerin içeriği ve tartışmalar

Teklif sahibi AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, sahipsiz hayvanların toplanması, barınaklarda nitelikli yaşam alanları oluşturulması ve sahiplendirmenin teşviki konularında detaylı bir sunum yaptı. Ancak, muhalefet milletvekillerinin taleplerinde ısrar etmesi üzerine yeniden tartışmalar başladı ve bu durum toplantıya bir kez daha ara verilmesine neden oldu.

Teklifin detayları

Teklif, sahipsiz hayvanların belediyeler tarafından bakımevlerine alınmasını, sahiplendirilmeyen hayvanların rehabilite edilmesini ve gerekli durumlarda ötanazi uygulanmasını içeriyor. Özellikle kuduz ve bulaşıcı hastalık taşıyan hayvanlara yönelik ötanazi uygulamaları, teklifte tartışma yaratan maddeler arasında yer aldı.