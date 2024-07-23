AK Parti’nin sokakta yaşayan hayvanların idare eliyle öldürülmesini içeren yasa teklifinin TBMM'deki komisyon görüşmeleri üçüncü gün de devam etti. Toplantıda AK Parti'nin sunduğu önergeyle komisyon üyesi milletvekillerinin konuşma süresi dört, üye olmayan vekillerin ise üç dakika ile sınırlandırıldı. Önergeye, muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, ilk yedi maddesi kabul edilen “Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmelerine üçüncü gününde devam ediliyor.

Yaklaşık 40 dakikalık bir gecikmeyle başlayan toplantının açılışında konuşan Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, komisyonun “etkili ve verimli çalışması” gerekçesiyle komisyonda söz alacak milletvekili sayısı ile konuşma sürelerine sınırlama getiren önerge verdi.

Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, muhalefet sıralarından gelen tepkilere rağmen önergeyi oylamaya sundu.

AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen önergeye göre görüşmelerde komisyon üyelerinin konuşma süresi dört dakika, komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin üç dakika, süreyle sınırlandırıldı.

Ayrıca önergenin kabul edilmesiyle komisyon üyesi olmayıp komisyonda temsil edilen her siyasi parti grubu için en fazla ikişer milletvekiline söz verilecek.

"Sanki bu önergeyi onaylıyormuşuz gibi konuşuyorsunuz"

CHP Adana Miletvekili Ayhan Barut, Kirişci’yi eleştirerek, “Sanki bu önergeyi onaylıyormuşuz gibi konuşuyorsunuz; bu doğru değil, yeni önergede süre kısıtlamasına gitmişsiniz. Hem süreyi hem kişileri kısıtlamak doğru değil, bunu düzeltin” dedi.

Mersin Milletvekili Perihan Koca da “Sizi Meclisin itibarına, yasa yapma faaliyetine saygı duymaya davet ediyoruz. Hem alelacele Meclisi ablukaya alarak, halktan bu komisyon toplantısının verilerini, konuşmalarını gizleyerek bir süreç işletmeye çalışıyoruz. Bunun adı darbedir. Gerçekten TBMM'ye, AKP-MHP eliyle şu anda bir darbe yapılıyor. Biz milletvekilleri olarak burada asli görevimiz olan söz kullanma hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Çünkü halkın talepleri var” dedi.

Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, önerge ile birlikte komisyonun daha sağlıklı bir çalışma gerçekleştirileceğini belirterek sekizinci maddeyi okuttu. Komisyon toplantısı muhalefet milletvekillerinin sekizinci madde üzerindeki açıklamalarıyla devam ediyor.

“Ötanazi”nin kapsamı genişletildi

Cuma gün ara verilen ve dün (pazartesi) tekrar başlayıp 14 saat süren görüşmelerin ardından bugün 12.00’de başlayacağı belirtilen toplantı bugün 40 dakika gecikmeyle başladı.

Dün komisyonda sokakta yaşayan hayvanlara yönelik “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin ilk dört maddesinin kabul edilmesiyle komisyondan geçen madde sayısı yediye çıktı.

Komisyonda dün görüşmeler sürerken AKP kulislerinden, teklifin “ötanazi” yolunu açan 5. maddesinde değişlik yapılacağı bilgisi yayılmıştı.

Görüşmelerde teklif metninden “ötanazi” ifadesi çıkarıldı ancak Veteriner Hizmetleri Kanunu’ndaki esaslara göre ötanazi yapılmasının yolu açık tutuldu. 5’inci madde AKP milletvekillerinin verdiği değişiklik önergesiyle şu şekilde düzenlendi:

“Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tedbir uygulanır.”

Dünkü toplantıda tartışmalar sürerken, teklifin hayvanların sokaktan alınıp barınakta tutulmasını zorunlu hâle getiren 4. maddesi komisyondan geçti.

Muhalefet milletvekilleri ise teklifin tüm maddelerinin, yapılan değişiklikle uyumlu hale gelmesi için yeniden düzenlenmesi gerektiğini, bunun için de teklifin tümden geri çekilerek yeni yasama yılına bırakılmasını istedi.

Bazı milletvekilleri sıralara vurarak tepkilerini gösterdi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, 2019 yılında AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP tarafından hazırlanan TBMM Hayvan Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu"nu Komisyon Başkanı Kirişci'nin önüne fırlattı.

Hayvan hakları savunucuları ve STK temsilcileri ise değişiklik önergesi ile “ötanazi” ifadesinin çıkarılmış gibi yapıldığını ancak mevcut yasadaki ötanazinin kapsamının genişletildiğini ve tehlikenin devam ettiğini söyledi.

Veterinerlik Kanunu'nda ötanazinin yasak olduğunun ve veteriner hekimin uygun bulması halinde sadece hasta, kuduz vs hayvanlara uygulanabileceğini hatırlatan STK temsilcileri, bu teklifte yapılan değişiklikle mevcut kanundaki ötanazinin kapsamının genişletildiğini muğlaklaştırıldığını ve yoruma açık hâle getirildiğini ifade etti.