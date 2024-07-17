Komisyon Başkanı Kirişci, toplantıya ara vermek zorunda kaldı

Toplantının başlangıcında muhalefet milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin dışarıda kaldığını ve salonun yetersiz olduğunu belirterek başka bir salon talep etti. Muhalefetin ısrarlı talepleri üzerine yaşanan tartışmalarda Komisyon Başkanı Kirişci, toplantıya ara vermek zorunda kaldı.

Bu süreçte CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, basın mensuplarının dışarıya çıkartılmaması için mücadele etti. Komisyon Başkanı Kirişci'nin aranın ardından Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda devam edileceğini açıklamasıyla birlikte tekrar ara verildi.

Gerginliklerin ardından komisyon salonu değiştirildi

Yaşanan gerginliklerin ardından komisyon salonu değiştirildi ve üyeler Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna geçti. Ancak, teklife itiraz eden hayvan hakları savunucusu derneklerin temsilcileri bu kez içeri alınmadı, bu durum yeni tartışmalara neden oldu. Görüşmeler şu anda komisyonda devam ediyor.

Düzenleme kapsamında, hayvan bakımevlerindeki sahipsiz hayvanların rehabilite edilip sahiplendirilene kadar barındırılması sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilen hayvanlar için doğru ve güncel veri sağlanacak.

Sahipsiz hayvan popülasyonunun kamu güvenliği ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturması durumunda ilgili yerel yönetimler tarafından ötanazi uygulanabilecek. Ayrıca, sahipsiz hayvanların toplanması, bakımevlerine götürülmesi ve sahiplendirilene kadar bakımının sağlanması konularında yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları netleştirilecek.

İl hayvanları koruma kurulları, sahipsiz hayvanlardan kaynaklı sorunları belirleyerek çözüm önerileri üretecek ve insan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürütecek.

Düzenleme ile birlikte, bakımevlerinin kurulması ve işletilmesi için yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara mali destek sağlanacak.