Edinilen bilgilere göre, H.İ.K. yönetimindeki 26 PY 275 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden yola çıkan bir sokak köpeğine çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu manevra sonucunda sürücünün kontrolünden çıkan araç, savrularak yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü H.İ.K. ile birlikte araçta bulunan A.K. ve E.K. yaralandı.

Olay yerine müdahale

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, olay yerinde jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.