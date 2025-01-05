Eskişehir'de yaşanan insanlık dışı olayda, bir sokak köpeğini köprüden suya atan iki şahıs, vatandaşların tepkisi üzerine polis ekipleri tarafından tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı.

Görüntüler sosyal medyada tepki çekti

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan görüntülerde, iki kişinin bir sokak köpeğini köprüden suya attığı görüldü. Görüntüler kısa sürede yayılırken, hayvanseverler ve vatandaşlardan büyük tepki topladı. Olay, Eskişehir Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelemeye alındı.

Şahıslar tespit edildi ve işlem yapıldı

Polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda köpeği suya atan şahısların M.C. ve T.K. olduğunu belirledi. Şüpheliler hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Hayvanın sağlık durumu kontrol edildi

Olay sonrası açıklamalarda bulunan hayvan hakları savunucuları, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Yaşanan olayın hayvanlara karşı şiddetin önlenmesi için caydırıcı cezaların gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirttiler. Suya atılan köpeğin sağlık durumu, olay sonrası yapılan kontrollerde iyi olduğu belirtildi. Köpek, güvenli bir barınağa götürülerek koruma altına alındı.