Evcil hayvanlarını yanlarına alarak mitinge katılmak için bir araya gelen İzmirliler, pankart ve dövizlerle donanarak Gündoğdu Meydanı’na doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

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Çipten Uyutulmaya Geçiş

Temmuz 2021'de yürürlüğe giren 'Hayvanları Koruma Kanunu' ile kedi ve köpeklere çip takılması ve dijital kimlik sistemiyle sokak hayvanlarının kısırlaştırılması hedefleniyordu. Ancak, AK Parti hükümetinin hazırladığı yeni yasa teklifi, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi ve sahiplendirilemeyen köpeklerin belirli bir süre sonunda uyutulmasını öngörüyor. Belediye barınaklarında kalan ve 30 gün içinde sahiplenilmeyen köpekler, ilaçla uyutulacak ve bu sayede barınaklarda yeni sahipsiz köpeklere yer açılacak. Bu süreç, hayvanların sahiplenilmesine kadar devam edecek. Ayrıca, sahiplenen hayvanlar Tarım Bakanlığı tarafından izlenecek.

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Tepkiler Büyüyor

Sokak köpeklerinin uyutulmasını öngören yasa teklifine karşı tepkiler, sosyal medya ve sokaklarda hızla büyüdü. Hayvanseverlerin başlattığı kampanyaya siyasetçilerden ve çeşitli derneklerden de destek gecikmedi. Pazar günü saat 15.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan İzmirliler, ellerinde döviz, pankart ve sloganlarla yürüyüşe geçti. Mitinge katılanlar, sokak köpeklerinin uyutulmasına karşı olduklarını, bunun yerine hayvanların tedavi edilip kısırlaştırılmasının daha güvenli ve insani bir çözüm olduğunu savundu.

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Hayvanseverlerin Mesajı

Mitinge katılan hayvanseverler, yasa teklifine karşı çıkarak, sokak hayvanlarının korunması ve onlara daha iyi yaşam koşulları sağlanması gerektiğini vurguladılar. Evcil hayvanlarıyla birlikte meydanlara inen İzmirliler, uyutma yönteminin kabul edilemez olduğunu ve hayvanların da yaşama hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirttiler.

Editör: Sedef Didem Ezme