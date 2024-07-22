Türkiye'de sokak köpekleriyle ilgili yasal düzenlemelerde değişiklik yapılması gündeme geldi. AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, ötenazi uygulaması için kullanılan kelime kanun teklifinden çıkarılıyor, yerine veteriner hizmetlerine ilişkin yeni bir düzenleme getiriliyor.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye'de sokak hayvanlarının kontrol altına alınması için hazırlanan kanun teklifinde önemli bir değişiklik yapılıyor. “Ötenazi” kelimesi, kanun metninden çıkarılıyor ve yerine “Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9. Maddesi’nin 3. Fıkrasında yer alan hükümler uygulanır” hükmü ekleniyor.

Sağlık ve refah düzenlemesi

Ötenazi kelimesinin yerine getirilen yeni düzenleme, sokak köpeklerinin sağlık ve refahını korumak adına veterinerlik hizmetlerinin nasıl uygulanacağını belirtiyor. Bu değişiklik, ötenazi konusunda tartışmalara yol açan ve farklı görüşleri beraberinde getiren bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kanun teklifinde yapılan bu değişiklik, toplumsal ve siyasi çevrelerde farklı yankılara neden oldu. Sokak hayvanlarının hakları savunucuları, ötenazi uygulamalarının düzenlenmesinde şeffaflık ve insanilik ilkelerinin gözetilmesi gerektiğini vurgularken, bazı kesimler ise veterinerlik hizmetlerine daha fazla odaklanılması gerektiğini savunuyor.

Kanun teklifindeki bu değişikliklerin yasalaşması halinde, sokak hayvanlarının bakım ve tedavi süreçlerinde nasıl bir yol izleneceği önem kazanacak.