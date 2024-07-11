AK Parti, sokak köpekleriyle ilgili yeni kanun teklifini tamamladı. Meclis grubuna sunulan ve imzaya açılan teklif, sokak köpeklerinin durumunu kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Belediyeler için hapis cezası dahil önemli değişiklikler içeriyor.

Köpeklerin uyutulmasına belediye karar verecek

AK Parti tarafından hazırlanan yeni düzenleme, belediyeler nezdinde oluşturulacak kurulun sokak köpeklerinin uyutulup uyutulmayacağına karar vereceğini öngörüyor. Bu kurul, veteriner hekimlerden oluşacak ve kuduz tehlikesi taşıyan, hastalıklı, saldırgan ve sürü halinde dolaşan köpeklerin uyutulmasına karar verebilecek.

Barınaklarda bakılacak

Uyutulması gerekmeyen köpekler, toplandıktan sonra kısırlaştırılacak ve aşılanacak, ancak yeniden sokağa salınmayacak. Bu köpekler barınaklarda bakılacak ve yerel yönetimlere barınak yapma ve sokak köpeklerini toplama sorumluluğu verilecek. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen yerel yöneticilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek. Suçun tekrarı durumunda ceza artacak ve belediye başkanları seçilme yeterliliğini kaybedecek.

Sokak hayvanlarını başka bölgelere bırakanlara para cezası

Yeni düzenleme, sokak hayvanlarını kendi bölgelerinden toplayıp başka bölgeye bırakanlara yönelik para cezalarını artırıyor. Belediyeler, barınak ve diğer bakım masrafları için bütçelerinden binde 5 oranında pay ayırmak zorunda olacak ve bu pay başka harcamalar için kullanılamayacak. Bu kurala uymayan belediye başkanlarına ceza verilecek.

Evcil hayvanlarını sokağa atanlara ceza

Evcil hayvanını sokağa atan veya yasaklı ırkların üretimini yapan kişilere, hayvan başına 60 bin lira para cezası verilecek ve bu kişiler bir daha hayvan sahiplenemeyecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamaları

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni teklifle ilgili olarak, "Şu anda, sokaktan alınan bir hayvan, kısırlaştırılıp, aşılanıp sokağa bırakılıyordu. Yeni teklifte bu uygulamaya son veriliyor. Barınaklarda bakılacaklar. Rehabilite edilemeyen, saldırgan, hastalıklı, kuduz riski olan ve sahiplenme imkanı olmayan hayvanlara uyutma uygulanacak. Belediyeler, barınaklar ve başıboş hayvanların rehabilitasyonu için bütçelerinden pay ayırmak zorunda olacak. Yapmayanlara denetim yapılacak ve ceza verilecek. İhmal edenlere hapis cezası verilecek" dedi.