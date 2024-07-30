Bakımevlerinde rehabilitasyon ve sahiplendirme

Yeni düzenlemeyle sahipsiz hayvanların, hayvan bakımevlerinde rehabilite edilip sahiplendirilene kadar bakılması sağlanacak. Belediyeler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği yaparak sahipsiz hayvanların bakımını ve tedavisini üstlenecek, aynı zamanda eğitim çalışmaları yürütecek. Bakımevlerine alınan hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek ve bu sayede doğru ve güncel veri sağlanacak.

İdari tedbirler ve yaptırımlar

Hayvanlara yönelik yapılacak müdahaleler, tıbbi gerekçelerin yanı sıra kanunda belirtilen diğer istisnai durumlarda da yapılabilecek. Belediyeler, sahipsiz hayvanların bakımevleri dışında başka yerlere terk edilmesini yasaklayan hükümleri uygulayacak ve bu konuda idari tedbirler alabilecek.

Mali destek ve teşvikler

Yeni düzenlemeyle, yerel yönetimlerin sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaları teşvik edilecek ve mali destek sağlanacak. Kanuna aykırı hareket eden veya hayvanlarına kötü muamele eden kişilere ciddi yaptırımlar uygulanacak.

Dijital kimliklendirme zorunluluğu

Hayvan sahiplerinin de hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırması zorunlu hale getirildi. Bu kanun, sahipsiz hayvanların korunması ve toplum sağlığının gözetilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.