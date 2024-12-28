Batman'da meydana gelen silahlı saldırıda 18 yaşındaki İbrahim Halil Etike sokak ortasında silahla kafasından vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Raman Caddesi'nde meydana geldi.

İbrahim Halil Etike, yolda yürüdüğü esnada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Kafasına isabet eden mermiyle ağır yaralanan genci gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Üç gözaltı

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki İbrahim Halil Etike, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çalışma başlatan polis, üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.