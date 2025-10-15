Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde İran uyruklu Masoud Nazari, evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Nazari, hastanede hayatını kaybetti.

Evine doğru yürürken saldırıya uğradı

Olay, Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde meydana geldi. İran uyruklu Masoud Nazari, evine doğru yürürken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nazari, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nazari hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve inceleme yaptı. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.