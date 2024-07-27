Ülkemizde bu kadar ekonomik sıkıntılar varken enflasyon ve faizler geçim sıkıntısı halkı canından bezdirmişken, birden meclis de başıboş köpekler sorunu da tartışılmaya başlandı.

Aslında çok önemli konu ama bu ülkenin çözülmesi gereken sorunlar arasında sadece sokaklarda ki başıboş köpeklerin konuşulduğu bu ülke de her zaman kadın sorunları ve kadın ölümleri bile çözülmüş değil.

Türkiye de hemen hemen her akşam haberlerde kadın ölümlerini izliyoruz, demek ki bu sorun bile halen çözümlenememiş!

Kimse kimseyi kandırmasın ve sokak köpekleri ile kadın ölümleriyle halkı daha çok sorunlarla baş başa bırakmasınlar ve bir an önce neşter vurularak ağır ve caydrıcı cezalarla önlem alınması kanunlaşması gerekir.

İşte bu günler de İzmir de Gıda çarşısın da kendinden geçmiş genç bir kadın hali ortada, peki kimin umurun da?

Aliştık değil mi bu durumlara ….

Yani ülkemizin meclisi bir an önce yeni ve caydırıcı cezalarla bu sorunları çözmek zorundadır.

Bir de sosyal yönden büyük bir yozlaşmanın yaşandığı, halkımızın geçim derdinin çok fazla olduğu ülkemizde çok merak ediyorum televizyonlar da haberlere baktığımız da halkımızın psikolojisini bozan hırsıza iş öğreten haberler defalarca sanki çok güzel olaylarmış gibi kavgalar, öldürme haberleri, hırsızlık dolandırıcılık ve gasp haberleri korku filmi gibi halkın aklıyla oynanmakta olduğunu düşünüyorum ve ben o tür haberleri izlemeye korkuyorum da. Acaba bu tür haberleri sıklıkla defalarca yayınlanmasının doğru olup olmadığı ülkenin önde gelen psikologlarına ve psikiyatristlerine soruldu mu yayınlamamız doğru mu diye…ha bu arada halkın moralini düzeltecek aileye faydalı eğlenceli diziler ve programlar var mı televizyonlarımızda?

Bence sokaklardaki başıboş köpekler ,köpek fobileri olanlar için büyük tehlike ve görüntü olarak da hoş değil. Ama bu sorunu çözmek de halkın işi değil!